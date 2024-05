Thiago Motta Milan: domani il giorno chiave per il futuro, pronto il CONTRATTO con la Juve

La decisione per il futuro di Thiago Motta è ormai prossima. Domani la giornata chiave, intanto la Juventus..

Thiago Motta, dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League col Bologna, è pronto a lasciare i rossoblù per andare alla Juventus. Come riportato da Gianluca di Marzio, domani ci sarà l’incontro con Saputo dove comunicherà la decisione di voler accettare l’offerta bianconera

L’allenatore ex Spezia, accostato anche alla panchina del Milan, firmerà infatti un triennale con la Juventus a 5 milioni a stagione.