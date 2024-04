Thiago Motta Milan: il Bologna convinto della permanenza, spunta il patto Champions

Thiago Motta è seguito da più di un club, Milan compreso, per la propria panchina per la prossima stagione. Il Bologna crede nella permanenza

Il futuro di Thiago Motta è tutto da scrivere. L’allenatore ora al Bologna, accostato a più di una squadra per la propria panchina in vista della prossima stagione, Milan compreso, sta realizzando un’impresa portando i rossoblù in Champions.

Secondo quando riportato da la Gazzetta dello Sport, nel caso dovesse riuscirci il club rossoblù è convinto di avere le carte in regola per convincerlo a restare sfruttando anche il suo amore per la città e la possibilità di giocarsi una competizione così importante con una squadra da lui forgiata.