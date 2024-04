Thiago Motta Milan, la corsa si complica ancora: spunta a sorpresa un nuovo ostacolo per il tecnico del Bologna

Tra i possibili candidati per la panchina del Milan qualora a fine stagione la società dovesse decidere di separarsi da Pioli c’è anche il profilo di Thiago Motta, tecnico che si sta mettendo in mostra in questa stagione al Bologna.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non solo in Italia ma anche all’estero guardano all’ex centrocampista italo-brasiliano. Dopo Milan e Juventus, anche il Manchester United sarebbe entrato a sorpresa in corsa per Thiago Motta.