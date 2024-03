Theo Hernandez sempre più nella storia del Milan: tra due gol raggiungerà questo traguardo. La statistica dopo il Verona

Un altro gol per Theo Treno Hernandez che si è ripreso il Milan in questa seconda parte di stagione. Come riportato da calciomercato.com, manca sempre meno al terzino francese per raggiungere un traguardo storico.

STATISTICA – «Theo Hernandez è a soli due gol dal raggiungere Paolo Maldini come miglior marcatore tra i difensori della storia del Milan: l’ex capitano è a quota 29 marcature in 647 presenze, il francese invece a quota 27 in 156 presenze».