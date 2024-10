Theo Hernandez Milan, tutto fermo per il rinnovo: la volontà del club e del francese

Theo Hernandez Milan, tutto fermo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026: la volontà del club e del francese è chiara

Il fronte del rinnovo di contratto di Theo Hernandez col Milan è tutto fermo. Ad annunciarlo è il giornalista Mirko Calemme ai microfoni di Tv Play.

Sia il club che il francese, comunque, sono interessati a far partire la trattativa, visto che il contratto è in scadenza nel 2026. Il Milan, in particolare, vuole assolutamente rinnovare. Per Calemme, infine, non è vera la richiesta di 9 milioni fatta dal giocatore.