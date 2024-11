Theo Hernandez Milan, dal rapporto con Fonseca al tema rinnovo. Per il rilancio l’esempio è…Leao. Il focus sul francese

Theo Hernandez sta faticando in questa stagione al Milan per diversi fattori: la forma fisica non ottimale, il tema rinnovo del contratto e il rapporto con Fonseca che stenta a decollare. A sottolinearlo è Tuttosport spiegando che ora il fancese deve fare uno step in più come successo con Leao in queste settimane.

Già l’anno scorso, con Pioli, Theo Hernandez era stato discontinuo nonostante fosse un intoccabile per l’ex allenatore. Il Milan adesso ha bisogno di un Theo Hernandez diverso, che segua l’esempio di Leao per rilanciarsi.