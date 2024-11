Theo Hernandez Milan, che attacco di Cassano: «Inguardabile». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Antonio Cassano, a Viva El Futbol, ha rilasciato una pesante critica sul giocatore del Milan Theo Hernandez. Di seguito le sue parole.

THEO HERNANDEZ MILAN – «Parliamoci chiaro: sono dodici partite che Theo Hernandez è inguardabile. In molti dicono che sia il terzino sinistro più forte al mondo, ecco allora devi fare come hai fatto con Leao. Stai facendo c****e, che problema hai? Lo devi affrontare. Se hai dei problemi o li risolvi con la società oppure da domani gioca Terracciano. Mi aspetto una reazione da un allenatore che io stimo tanto. In questo momento Theo è un vero problema per il Milan».