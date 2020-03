Hernandez è il nuovo prototipo da Milan: giovane, forte e dal costo ridotto

Il terzino ha qualche dubbio sul progetto Elliott, a breve un confronto

Di certo il miglior prospetto in rosa. Theo Hernandez è una pedina di grande importanza per il progetto della società. Giovane e di grande talento. C’è bisogno di giocatori così per ripartire. Venderlo significherebbe dare un segnale molto negativo all’ambiente.

Elliott: un solo obiettivo a oggi, tagliare i costi eccessivi

La società non ha dubbi sul futuro. Tagliare gli stipendi è di certo il primo obiettivo che la proprietà ha comunicato. Puntare su giovani di qualità. La speranza è che facendo così, non si perdano i giocatori di maggior prestigio. Tuttavia Theo Hernandez rappresenta il prototipo di giocatore perfetto per Elliott che per acquisirne le prestazioni in estate ha pagato 20 milioni di euro devolvendo al giocatore uno stipendio di appena 2 milioni di euro.