Theo Hernandez Milan, l’ADDIO è IMPOSSIBILE: «Niente Bayern, il club e i tifosi lo AMANO». La RIVELAZIONE sul francese

Il mercato Milan non ha mai preso in considerazione l’idea di un addio di Theo Hernandez nell’ultima estate di trattative.

A rivelarlo è Fabrizio Romano spiegando che non c’è mai stata possibilità di un trasferimento al Bayern Monaco, come invece era stato menzionato da qualcuno. Sia il club che i tifosi amano Theo Hernandez che viene considerato un giocatore chiave in casa rossonera.