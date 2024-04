Theo Hernandez in versione… domatore di leoni! Il VIDEO impazza sui social. Ecco il filmato del terzino del Milan negli Emirati Arabi

Approfittando di alcuni giorni di riposo tra gli impegni col Milan, Theo Hernandez è volato negli Emirati Arabi assieme alla propria famiglia (era squalificato per lo scorso match contro la Fiorentina). Un attimo di relax per il terzino rossonero, il quale non teme nessun avversario, né in campo né fuori.

Eccolo ad accarezzare un leone, in un video che impazza sui social.