Theo Hernandez via dal Milan? Ecco quali sono i club in corsa: tutta la VERITÀ sul futuro del terzino rossonero

Le prestazioni sempre molto convincenti di Theo Hernandez non hanno fatto altro che aumentare le voci di mercato che lo vedrebbero lontano dal Milan la prossima stagione. Relevo ha provato a fare chiarezza sui club realmente interessati al terzino francese.

In pole position ci sarebbe il Bayern Monaco, a caccia di un nuovo giocatore in quel ruolo per la prossima stagione. Sullo sfondo non è da scartare l’opzione Premier League, con diversi top club sulle sue tracce.