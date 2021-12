Theo Hernandez, cuore rossonero: «Sogno di farne altre 300» – FOTO

Premiato oggi a Milanello per le 100 presenze raggiunte con il Milan dopo la partita contro l’Udinese, Théo Hernandez sul suo profilo Twitter ha voluto ringraziare il club e mandare un messaggio ai suoi tifosi:

«Orgoglioso di essere rossonero. Spero di giocarne altre 100, poi altre 100 e poi altre 100 ancora»

Proud to be Rossonero ❤️🖤 Wishing to play 100 and 100 and 100 more #SempreMilan pic.twitter.com/r5bB2wXIta

— Theo Hernandez (@TheoHernandez) December 18, 2021