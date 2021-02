Secondo il quotidiano The Sun, il Milan avrebbe messo gli occhi su Hakim Ziyech, trequartista marocchino del Chelsea

Circola il nome di Hakim Ziyech sui taccuini del Milan. Lo riporta il The Sun, che svela come l’ex Ajax non sia nei piani del nuovo tecnico del Chelsea Tomas Tuchel dopo che in estate i Blues avevano sborsato per lui 40 milioni di euro.

Sul giocatore ci sarebbe anche la Juventus. Possibile duello di mercato in vista per giugno?