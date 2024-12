Terracciano Milan, il giocatore ha convinto Fonseca: decisione presa per gennaio!

Il Milan ha intenzione di tenere in rosa fino alla prossima estate Filippo Terracciano, che ha convinto Fonseca nelle ultime uscite. Così ha confermato su X il giornalista Nicolò Schira.

Despite some requests for a loan, #ACMilan are considering to keep Filippo #Terracciano, who wants to stay at #Milan. #transfers https://t.co/59R4cFpXNq