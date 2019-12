Teo Teocoli: «Sogno Klopp e venderei Donnarumma»

Teo Teocoli, noto tifoso milanista, ha rilasciato alcune dichiarazione sui rossoneri. Ecco le sue parole sul momento del Milan

Teo Teocoli, noto tifoso milanista, ha rilasciato alcune dichiarazione per il portale CalcioToday.it. Ecco le sue parole sul momento del Milan: «C’è un piccola rinascita. Con il ritorno di Conti e Bonaventura secondo me il Milan è cresciuto e spero possa arrivare in Europa League, non credo oltre. Pioli è bravo, ma serve un grande allenatore. Se dipendesse da me prenderei Klopp, un vincente che mette allegria, crea empatia con i giocatori e i tifosi».

Sul mercato rossonero: «Maldini e Boban Sono arrivati in un club in difficoltà e non hanno tanti mezzi economici a disposizione. Il loro raggio d’azione è limitato, anche se sono due ottimi biglietti da visita. Donnarumma? A gennaio lo venderei e con i soldi incassati prenderei tre giocatori giocatori. Mi dispiacerebbe perderlo, ma farei questo sacrificio per pianificare il futuro».