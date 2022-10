Tatarusanu a Milan Tv: «Il Chelsea è ormai alle spalle, oggi è quasi un Derby»

Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan, ha parlato nel post-partita della gara contro la Juventus: le sue dichiarazioni

Intervistato da Milan Tv, Ciprian Tatarusanu ha parlato così prima di Milan-Juve:

«La partita col Chelsea è passata, oggi è una gara difficile, una sorta di derby. Cerchiamo di mettere sul campo quello che abbiamo imparato a Londra. Partita speciale per i tifosi, entrambe vogliamo vincere lo scudetto. Non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare, ma ci siamo concentrati su tutto, non solo sulle palle inattive».