Tassotti sul Milan: «Con qualche ritocco può giocarsela con tutte le squadre»

L’ex giocatore e vice allenatore rossonero Mauro Tassotti ha parlato della situazione in casa Milan e delle prospettive future

Mauro Tassotti, ex storico giocatore e successivamente vice allenatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra le varie tematiche trattate, si è soffermato sulla situazione in casa Milan oggigiorno, Queste le sue parole:

«Per il momento Juventus e Inter viaggiano su altri binari – ha dichiarato – però non mi sembra che le altre società abbiano fatto tanto per avvicinarsi e credo che con qualche ritocco il Milan possa giocarsela con tutte. Credo che non abbia molto da invidiare alla Lazio e alla Roma. Soltanto, ha bisogno di un po’ di tempo, perché molti giocatori sono giovani e hanno bisogno di fare esperienza. La qualità c’è. Non si fanno tanti punti in un finale di campionato, per quanto strano sia stato quello che in Italia abbiamo vissuto dopo il lockdown, soltanto per caso. La base c’è. Il Milan deve mantenere la continuità di rendimento, poi ci sarà da integrare. Due o tre acquisti sono sufficienti. Il Milan già così non è una squadra tecnicamente scarsa e con i successi di questi mesi ha acquistato fiducia. La fiducia è importante per raggiungere grandi traguardi».