Tassotti: «Per passare i gironi occorre fare sei punti contro il Porto»

Mauro Tassotti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, le sue parole:

Sul passaggio agli ottavi: «Per passare il turno servono almeno 4 punti contro il Porto, meglio 6. Penso che con la mentalità vista contro l’Hellas nel secondo tempo ma non solo, possa riuscire a vincere anche a Madrid contro l’Atletico. Al momento nulla è scontato anche se quello zero in classifica pesa»

Sul match: «Affrontare questo tipo di partite fa bene soprattutto ai giovani per la loro crescita non solo tecnica ma anche psicologica. Il Milan ha una sua fisionomia. Mi aspetto una squadra aggressiva e veloce che punti a fare la partita. Non mi aspetto un Milan difensivo anche se questo dipende molto anche dagli avversari. Il Porto è difficile da affrontare, ha un buon palleggio, buona tecnica. I rossoneri, però, hanno la forza per imporsi».

Su Pioli e la crescita di tanti giovani: «Ha fatto crescere molti giovani, ora sembrano più bravi. Il Milan ha tante risorse e ora le sta sfruttando benissimo. L’esempio è Castillejo, entrato dalla panchina contro l’Hellas Verona nel momento più difficile. Nessuno se lo aspettava protagonista e invece lo è stato. Oppure a Bergamo con Tomori che non dava un centimetro a Zapata. Fikajo ha portato dinamismo e velocità».

Sui rinnovi: «Penso che il club si sia comportato bene. Hanno giocato di anticipo su Saelemaekers. Certo va dispiacere aver perso elementi importanti. Credo giusto ci siano delle fasce di ingaggio. Se Ronaldo guadagna tanto non è solo per il gol ma per tanti altri aspetti».

Su chi mancherà di più tra Theo Hernandez o Maignan: «Theo avrebbe potuto trovare spazi enormi in una partita così e rompere gli equilibri. Non mi aspetto invece un Milan difensivo, dunque Tatarusanu non credo che sarà molto impegnato. Non c’è Theo ma Leao può strappare a aprire la partita».

Sulla percentuale di passaggio agli ottavi: «Al momento penso che possa farcela al 50%, ma riparliamone dopo il doppio confronto con il Porto. Si può passare anche con meno punti del previsto e il Milan ha il carattere, la qualità e la storia per provarci. E anche la storia pesa».