Tassotti sul rapporto tra Fonseca e Leao: «Mi aspettavo maggiore sintonia tra i due! Secondo me ora la situazione non potrà che migliorare»

Le parole di Mauro Tassotti sul presente che si vive in casa Milan e sulla situazione Leao. Tutto questo e di più nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

A proposito di Fonseca: da portoghese a portoghese, si aspettava che lo coinvolgesse di più?

«Mi aspettavo una maggiore sintonia tra i due, parlando la stessa lingua credevo che il rapporto fosse facilitato. V a detto anche che il tema Leao “copre” gli altri Oggi questo caso copre gli altri problemi, tra cui la difesa problemi. Il principale per me è un altro: troppi gol presi. Non puoi pensare di vincere le partite segnandone sempre uno in più. I gol subiti sono troppi per una squadra con quelle ambizioni. Anche perché sono spesso gol banali, si lasciano autostrade in mezzo o passaggi facili per gli avversari. E un altro problema: non c’è un vero sostituto di Theo. Con tante partite a disposizione, era una necessità. Peccato perché, alla fine, contro il Napoli, la squadra si era anche espressa bene. Se Fonseca si è “giocato” tutti gli errori all’inizio, non

potrà che migliorare. Ma basta regali agli avversari: tempo per recuperare c’è».