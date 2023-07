Taremi Milan, ecco perché il suo arrivo non esclude quello di Danjuma

Il Milan si muove per rinforzare il proprio attacco e tratta per Mehdi Taremi. L’iraniano non è un’alternativa a Danjuma

Mehdi Taremi resta un obiettivo di mercato concreto per il Milan. Il centravanti del Porto rappresenterebbe un’ottima pedina da mettere a disposizione di Stefano Pioli.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, i contatti per portare l’attaccante iraniano in rossonero proseguono. Inoltre un suo eventuale arrivo non escluderebbe quello di Danjuma. I motivi sono due. In primis perché l’attaccante del Villareal arriverebbe in prestito. In secondo luogo, perché il nigeriano ha caratteristiche diverse: a differenza di Taremi, lui può giocare anche da esterno d’attacco.