Taremi Milan: una rivale si ritira dalla corsa all’attaccante

Una rivale in meno per Taremi? L’attaccante del Porto piace a Milan e Inter. I neroazzurri però sono pronti a ritirarsi dalla corsa.

Secondo quanto riportato da RMC Sport i dirigenti del club non hanno voluto offrire i 30 milioni di euro chiesti dal Porto per il cartellino dell’attaccante e sceglierà altre opzioni, anche perchè il giocatore rischia di stare via oltre un mese a causa degli impegni con la Nazionale.