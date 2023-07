Taremi Milan, fiducia in casa rossonera: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante di proprietà del Porto

Sport Mediaset fornisce importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Taremi, attaccante su cui il Milan sta lavorando in maniera attiva in questi ultimi giorni.

Il Porto continua a chiedere 30 milioni di euro per il giocatore, mentre il Milan non vorrebbe andare oltre i 20-25 bonus compresi. In casa rossonera, comunque, filtra fiducia per il buon esito della trattativa.