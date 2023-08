Taremi Milan, il Porto “spaventa” tutte le pretendenti: l’ultima mossa dei portoghesi per l’attaccante iraniano

Rischia di farsi tremendamente in salita la corsa del Milan e di tutte le altre pretendenti per Mehdi Taremi. Il Porto non ha mai abbassato il prezzo ed ora potrebbe addirittura alzarlo.

A riportarlo è Sky Sport che spiega come questa mossa sarebbe una conseguenza dell’affare Kane-Bayern: qualora andasse in porto, anche il Tottenham entrerebbe seriamente in corsa per l’iraniano. Pertanto i portoghesi starebbero pensando di giocare al rialzo.