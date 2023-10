Taremi Milan, ci risiamo: nuovi contatti con l’entourage! TUTTE le novità e gli aggiornamenti sull’attaccante

Il Milan non ha abbandonato la pista che porta a Taremi, attaccate inseguito nel corso dell’ultima sessione di mercato ma il cui arrivo è poi saltato per problematiche riguardanti ingaggio e commissioni.

Come riportato dal Corriere dello Sport, questa idea non è ancora tramontata: ci sono stati nuovi contatti con l’entourage del giocatore per un possibile trasferimento a zero nel corso della prossima estate.