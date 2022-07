Tanganga al Milan: c’è il sì del giocatore, nodo formula col Tottenham. Le alternative sono Diallo e N’Dicka

Japhet Tanganga, 23enne del Tottenham, resta in pole per la difesa del Milan: il giocatore ha già detto sì ma va trovata la formula giusta per convincere gli Spurs.

Il Milan punta a un prestito con diritto di riscatto ma gli inglesi vogliono l’obbligo (20 milioni circa). Le alternative sono Abdou Diallo, in uscita dal Psg, e Evan N’Dicka, punto fermo dell’Eintracht: in entrambi i casi il prestito sarebbe una pista difficile da battere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.