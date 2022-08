Tallieu: «De Ketelaere? Farà la fortuna del Milan»

Bruno Tallieu, primo allenatore di De Ketelaere al Bruges, ha detto la sua sul belga a Sportweek. Le parole

«Un giorno uno dei nostri tecnici gli lancia un pallone, lui lo stoppa, vede arrivare l’avversario, si gira per difendere la palla con il corpoe poi va via all’improvviso con un colpo di tacco lasciando l’avversario immobile. Aveva 9 anni. Da quel giorno insegniamo il Charles Movement ai bambini. Uno così forte non l’ho più visto. Sono fiero di lui, farà la fortuna del Milan»