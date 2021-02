Taibi: «Una cosa in particolare ha penalizzato il Milan»

Massimo Taibi, Direttore Sportivo della Reggina, a Milan TV ha parlato del campionato dei rossoneri di Stefano Pioli

Massimo Taibi, Direttore Sportivo della Reggina, a Milan TV ha parlato del campionato dei rossoneri di Stefano Pioli: «Ritengo che il Milan stava facendo di più di quello che pensavamo. Poi perdere un derby fa sempre male. Ha comunque avuto qualche occasione importante. Ma credo che l’Inter sia leggermente superiore al Milan. Troppi infortuni hanno penalizzato la squadra. La condizione non la trovi in 10 giorni, prima degli infortuni stavano andando a mille.

Queste cose le paghi contro una squadra forte come l’Inter. Bisogna non farsi prendere dall’ansia ma pensare a domenica prossima. Il Milan deve recriminare la partita contro lo Spezia, quelle sono partite da non fare.

Adesso il Milan deve solo stare sereno e pensare a ritrovare la condizione fisica, senza far pesare queste sconfitte. Se il Milan avesse giocato contro lo Spezia come contro l’Inter non avrebbe perso. Credo che il Milan possa tornare a vincere e a stare sereno».