Tadic sempre più convinto del Milan, ma l’Ajax non lo molla

Dusan Tadic ha fatto la sua scelta, vede solo il Milan nel proprio futuro. Ma l’Ajax è pronta a blindarlo

Dusan Tadic ha fatto la sua scelta, vede solo il Milan nel proprio futuro. I rossoneri gli hanno offerto 4 milioni a stagione, la maglia numero dieci e il posto da titolare.

Tuttavia l’Ajax non si vuole privare del proprio capitano. Non è solo per una questione economica, ma anche perché il progetto degli olandesi è stato costruito attorno a giocatori d’esperienza e giovani di prospettiva.

Dopo le cessioni di De Ligt, De Jong e Van de Beek, Tadic rappresenta il punto di riferimento per la rosa.