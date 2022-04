Tacchinardi esalta il Milan: «Bellissimo l’abbraccio tra Maldini e Pioli»

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, ha esaltato la prestazione del Milan con la Lazio sottolineando il bell’abbraccio tra Maldini e Pioli

Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni di TMW Radio sui principali temi dell’ultima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni:

«L’abbraccio tra Pioli e Maldini è stato un bellissimo momento. Mi è piaciuto molto proprio a livello di qualità morale: se non avessero vinto ieri contro la Lazio, la corsa scudetto sarebbe diventata complicata per i rossoneri. Per il Napoli, ho la sensazione che sia successo qualcosa nella squadra. Ero convinto che Spalletti, tra i tre allenatori in vetta, avrebbe potuto avere la meglio. Non mi aspettavo un crollo così, il gruppo ha poca personalità. Se neanche Spalletti è riuscito a cambiare la mentalità della squadra…».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU CALCIONEWS24