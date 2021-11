Tacchinardi: «Calhanoglu senza rispetto per il Milan. È andato via a zero»

Alessio Tacchinardi ha commentato con toni molto duri l’esultanza di Hakan Calhanoglu di ieri contro il Milan. Le sue parole a Pressing.

DERBY – «Entrambe hanno fatto una grande partita. Il Milan ha giocato bene, ma l’Inter si è dimostrata una super squadra. C’è stato un ritmo clamoroso, ed entrambe escono da questa partita con la convinzione di poter arrivare fino in fondo. Calhanoglu? Irrispettoso verso i suoi ex tifosi e per la società, anche perché è andato via a parametro zero. Il rigore sbagliato da Lautaro? Non è un errore dell’attaccante, è una grande parata di Tatarusanu. Ha picchiato bene la palla, forte e angolata. Non ha tirato assolutamente un brutto rigore, bravo Tatarusanu».