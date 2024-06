Italia flop: da Gravina a Spalletti, cosa succede dopo il nuovo fallimento? Tre SCENARI per il futuro della Nazionale

Come spiegato dal Corriere dello Sport, ci sono ora tre scenari possibili per Spalletti e Gravina dopo l’ennesimo fallimento dell’Italia. Il ct è sotto contratto fino al 2026, mentre Gravina dovrà passare dalle elezioni del marzo 2025.

Il primo scenario: entrambi si dimettono, ma essendo a luglio i tempi tecnici non aiuterebbero per niente. Secondo scenario: nessuno si dimette, Gravina magari non viene rieletto e il suo successore si ritroverà con un tecnico lasciatogli in eredità dal suo predecessore. Terzo scenario: va via solo Spalletti, con il rischio che il nuovo numero uno Federale si ritrovi con un altro tecnico non scelto da lui.