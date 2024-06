Svizzera Italia, Graziani SENTENZIA: «Il problema è SOLO uno! Vi spiego quale»

Svizzera-Italia, Ciccio Graziani, ex attaccante, ha commentato l’eliminazione degli Azzurri da Euro 2024: le dichiarazioni

Intervistato da TMW, Ciccio Graziani ha commentato così l’eliminazione dell’Italia, senza calciatori del Milan in rosa, da Euro 2024 per mano della Svizzera:

PAROLE – «Il giorno dopo fa meno male, uno ne prende coscienza, ne prende atto. La delusione comunque è forte, non me lo aspettavo. Nel calcio si può perdere, ma qui c’è stata proprio una lezione di calcio e questo non può non fare male. Il problema è che l’80% dei calciatori della Serie A sono stranieri. Sono troppi. Gli italiani sono solo il 20% e se noi non diamo forza al nostro movimento, ai nostri settori giovanili e ai nostri formatori è un problema, non si va da nessuna parte. Tanti dei nostri ragazzi si perdono. Anche nelle seconde squadre ci sono 6-7 stranieri. Due anni fa il Lecce ha vinto il campionato Primavera con 11 stranieri in campo… Abbiamo vinto tanto a livello giovanile, ma dei ragazzi che hanno vinto con l’Under 19 quanti stanno giocando in Serie A? A 19-20 anni sei già un giocatore di calcio».