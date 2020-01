Suso: lo spagnolo ora è davvero ai margini, Pioli lo tiene in panchina

In panchina tutta la gara anche oggi lo spagnolo, vicina la cessione?

Tanti i fischi anche oggi in occasione della lettura del nome dello spagnolo, da parte dei presenti. Il pubblico del Meazza è saturo di Suso. È ormai ai margini del progetto. La prossima settimana sarà decisiva per capire il suo futuro.

Vendere ma non svendere: questo l’obiettivo con il suo cartellino

La richiesta per il suo cartellino è di circa 30 milioni. Per meno la società non sembra intenzionata a cedere. La Roma aveva pensato in settimana all’ipotesi prestito. L’opzione non è stata gradita in via Aldo Rossi.