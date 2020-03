Suso fa felice il Siviglia e il Milan: verrà riscattato dagli andalusi

Suso fa felice il Siviglia, attualmente terzo, ma anche il Milan: lo spagnolo verrà riscattato in estate da Monchi

Jesus Suso sta convincendo con la maglia del Siviglia, il talento spagnolo è arrivato in andalusia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro e l’estate prossima dovrebbe venire ufficialmente acquisito da Monchi.

In questo inizio di avventura in Spagna Suso ha collezionato 5 presenze in campionato mettendo a segno un gol e un assist. Al momento il Siviglia detiene il terzo posto in classifica nella Liga alle spalle di Real Madrid e Barcellona. La cessione a titolo definitivo di Suso permetterà al Milan di generare una plusvalenza totale visto che il giocatore era arrivato dal Liverpool praticamente a parametro zero.