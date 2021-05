Superlega, il presidente della Liga: «Juve, Real e Barça mostrano ignoranza»

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha parlato della Superlega e del comunicato congiunto di Juve, Real Madrid e Barcellona

Javier Tebas sferra un nuovo attacco alla Superlega. Le dichiarazioni riportate da Marca.

COMUNICATO JUVE, REAL E BARCELLONA – «La dichiarazione rilasciata dai tre naufraghi di questo progetto, che mantengono ancora l’insostenibile, anche se la nave è mezza affondata e sta ancora dando lezioni sul fatto che il calcio sarà rovinato o meno. Il fatto che abbiano vinto più titoli non significa che siano più intelligenti. Quella nota mostra l’ignoranza di ciò che sta accadendo nel calcio professionistico. Non andremo in rovina signor Pérez, non andremo in rovina signor Laporta, non andremo in rovina signor Agnelli. Il concetto di Super League non è morto. La stabilità economica del calcio europeo è in discussione. E’ che pensano che siamo stupidi, ingenui. Giocano con la nostra ingenuità, con il nostro silenzio, con il nostro politicamente corretto».

INFANTINO – «Il pericolo non sono solo Real Madrid, Juventus e Barcellona. Il pericolo è anche il presidente della FIFA. C’è stato un colpo di stato contro il calcio europeo. Sosteniamo solo ciò che decide la UEFA».