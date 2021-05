Superlega, il no del Milan: una decisione sofferta quanto ragionata, spiegata interamente questa mattina da Gazzetta dello sport

Superlega, il no del Milan: una decisione sofferta quanto ragionata, spiegata interamente questa mattina da Gazzetta dello sport. Il quotidiano sottolinea l’importanza di fare parte attiva dell’organo federale riscontrata dalla società rossonera, una delle prime a fare marcia indietro, a fronte della reazione Uefa che tutti conosciamo: “Elliott rinuncia a malincuore al progetto per evitare un nuovo match con la Uefa”. E ancora: “I rossoneri continuano a credere nella necessità di un modello diverso ma il ritorno in Europa, adesso, è considerato prioritario”.

LA POSIZIONE DEL MILAN- “La rinuncia al progetto Superlega- si legge- maturata a malincuore perché le convinzioni sulla necessità di un sistema diverso restano, è figlia soprattutto di questa necessità di non sprecare altro tempo. In un certo senso è la stessa filosofia che ha portato al rinnovo del totem Ibrahimovic e alla fiducia incondizionata a Stefano Pioli. Il tempo è un bene prezioso, chi non ne ha molto non può spenderlo”. Il riferimento è chiaramente a tutto il lavoro volto fino ad ora e all’importanza di raggiungere l’obbiettivo senza vanificare il tutto.