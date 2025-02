Supercoppa Italiana Milan, il retroscena di Ibrahimovic è da brividi! Cosa è successo

Supercoppa Italiana Milan, Zlatan Ibrahimovic ha svelato un importante retroscena successivo alla vittoria nella finale contro l’Inter

Nel corso dell’intervista a GQ Italia, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha svelato questo retroscena dopo il successo rossonero nella Supercoppa Italiana:

SUPERCOPPA ITALIANA – «Quando abbiamo vinto la Supercoppa a Riyadh, quando eravamo in campo a festeggiare, la prima cosa che ho detto ai miei è stata: ‘Quando torniamo, portiamo il trofeo a Casa Milan. Facciamo una foto con tutti. Perché tutti hanno il diritto di vedere questo trofeo, non solo i giocatori’. E quando dico tutti, intendo tutti. Non solo massaggiatori o i fisioterapisti, ma tutto il Milan, tutto il commerciale, proprio tutti. Questa è la cosa più importante. Per questo, il nostro motto è ‘Winning Together».

L’INTERVISTA DI IBRAHIMOVIC A GQ ITALIA