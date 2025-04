Supercoppa Italiana Milan, prossima edizione ancora in Arabia Saudita? Decisione in arrivo, non sono escluse queste opzioni

Supercoppa Italiana Milan, a breve l’Arabia Saudita deciderà se ospitare anche la prossima edizione: la presenza dei rossoneri fondamentale

Come riferito da Tuttosport, essendo stato confermato qualche settimana fa il format a 4 squadre anche per la Supercoppa Italiana della prossima stagione, il Milan, raggiungendo la finale di Coppa Italia, si è qualificato per l’edizione del 2025-2026, quella nella quale difenderà il titolo vinto a gennaio.

Tuttavia ci sono ancora un paio di nodi da sciogliere: l’Arabia Saudita, che può ospitare da contratto ancora 2 delle prossime 4 edizioni, deve ancora ufficializzare la decisione anche se la presenza dei rossoneri aumenta le chance per il sì. Se invece si andrà verso il clamoroso no andrebbe deciso dove spostare la sede (se da un’altra parte all’estero o in Italia) o se tornare al format a due squadre. In questo caso, che appare comunque molto remoto, il Milan per essere qualificato dovrebbe vincere il trofeo il prossimo 14 maggio.