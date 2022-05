Milan Femminile, Suma: «Grimshaw è cresciuta molto e su Piemonte...»

Mauro Suma ha parlato ai microfoni di Tutto Calcio Femminile dicendo la sua sulla stagione del Milan Femminile

PROTAGONISTE ROSSONERE – «A noi spiace molto non avere a disposizione Grimshaw nel derby con l’Inter. E’ cresciuta davvero tanto in questa seconda parte e potrà essere protagonista anche nella prossima stagione. Poi c’è Martina Piemonte, che fa parte dell’ottima seconda parte di stagione del Milan. Martina è molto adrenalinica, molto motivata, molto brava a colpire calcisticamente l’avversario. Stanno facendo molto bene anche Codina e Guagni. Io direi che sotto il piano delle singole abbiamo tutte le carte in regola per giocarci al meglio questo derby e questo finale di stagione».