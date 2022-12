Stramaccioni: «Non avevo capito di dover fare le telecronache per la Rai». Le parole dell’allenatore

Andrea Stramaccioni ha parlato ai microfoni goal.com della sua esperienza al commento tecnico della Rai in Qatar. Ecco le parole dell’allenatore:

«Non avevo capito di dover fare le telecronache per la Rai. Pensavo servisse un mio contributo da studio visto che ho allenato per due stagioni in Qatar. Poi quando Alessandro Antinelli mi ha girato la scaletta delle partite dove ne avrei commentate undici in dodici giorni ho detto: ‘Ma questi sono sicuri? Io non so se sono capace, speriamo bene al massimo simulo un malore’. Anche perché non era una televisioncina privata, ma era la Rai, l’unico broadcaster dei Mondiali in Italia».