Sticchi Damiani torna su Lecce Milan: «Gol di Piccoli? Sul VAR ho un pensiero chiaro»

Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è tornato a parlare del gol annullato a Piccoli in Lecce-Milan: la considerazione sul VAR

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, è tornato sul gol annullato a Piccoli nella gara col Milan:

«Credo che il Var debba essere un supporto per gli arbitri nelle scelte cruciali e per evitare gli errori gravi. Invece siamo arrivati a vivisezionare tutto, ma il risultato di questa scomposizione per fotogrammi in certe gare si usa, in altre inspiegabilmente no. L’intensità di uno ‘step on foot’ non si può percepire davanti al video. Il Var deve scovare errori evidenti, non generare una nuova tipologia di falli. Ho appreso dal designatore, e lo dico senza alcuna polemica, che lo ‘step on foot’ va sempre punito, anche se involontario o lieve. Ho fatto un approfondimento e ho verificato che questa regola non sta scritta da nessuna parte. Chi l’ha decisa? Immagino si tratti di una linea che si sono dati i direttori di gara per rendere oggettivo ciò che oggettivo non sarà mai. Si parla tanto di diritti televisivi, della necessità di avere un prodotto che piaccia, ma è il caso di proporci in giro per il mondo con un calcio snaturato sulla base di regole non scritte? Di prassi? E non mi riferisco solo allo ‘step on foot’, ce ne sono altre che stanno cambiando l’essenza di questo sport».