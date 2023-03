Stellini conferma: «Conte in panchina con il Milan, sui risultati..»

Stellin, vice di Conte al Tottenham, ha confermato che l’allenatore italiano tornerà in panchina per il match Champions contro il Milan

«Antonio tornerà a Londra domenica e guiderà la squadra in Champions. Sono stati i dottori a decidere che Antonio tornasse domenica e non sabato. Avevano parlato di un mese dopo l’operazione, periodo che scadrebbe sabato ma loro gli hanno imposto di tornare domenica. Antonio è frustrato per non essere qui, ma deve seguire le indicazioni dei medici. Eliminazione dalla Coppa con lo Sheffield? Difficile mettere da parte risultati come quello. Abbiamo sbagliato l’approccio alla partita: facile essere arrabbiati dopo, dovevamo esserlo prima. Qui tutti dicono di voler vincere, ma solo i tifosi possono avere aspettative e basta Noi dobbiamo dimostrare col nostro lavoro quello che siamo capaci di fare, e in FA Cup non è stato abbastanza. Dobbiamo avere sempre la mentalità giusta, quando siamo in campo e non quando ne parliamo. Il nostro approccio deve essere uguale in ogni partita, non dobbiamo aspettarci un impegno facile solo perché davanti abbiamo una squadra di categoria inferiore. Se chiudessimo nelle prime quattro sarebbe una stagione di successo, ma dobbiamo essere noi i primi a crederci»