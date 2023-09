Impallomeni, bordata a Donnarumma! Cosa ha detto sul portiere

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha fortemente criticato l’atteggiamento dell’ex Milan Donnarumma

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così dell’ex Milan Donnarumma:

«E’ un problema di presunzione. Essere forti non basta. Donnarumma è molto statico, dovrebbe affinare questo difetto. E poi la testa e la concentrazione. In Francia sono imbestialiti, fa troppe papere. Uno con i suoi mezzi deve fare di più, lavorare. Giusto confermarlo con l’Ucraina, è una partita troppo importante, ma deve darsi una svegliata. Pensa di essere arrivato ma non è così».