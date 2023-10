Impallomeni spiega: «Napoli Milan? Presto per sentenziare, ma...»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e procuratore, ha commentato la sfida di domani sera tra Napoli e Milan: le dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Napoli-Milan:

«Non lo so, ma ci sono delle turbolenze in casa Milan come ci sono state due settimane fa in casa Napoli. E’ una sfida tra due squadre che stanno cercando di nascondere problemi, che ci sono. E’ ancora lunga, siamo alla decima giornata ed è presto per dare sentenze».