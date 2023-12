De Grandis su Milan Monza: «Cartina di tornasole per i rossoneri. Ecco perchè»

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha analizzato la sfida di domani tra Milan e Monza a San Siro: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha parlato così di Milan-Monza:

«Il Monza è una bella cartina tornasole per capire se il Milan sta uscendo dalla crisi con questa vittoria in casa del Newcastle o se i problemi ci sono ancora. Di certo il Milan ha recuperato tutta la sua forza offensiva, sia nei titolari e sia nelle tre alternative. Finalmente per Pioli Chukqueze, Jovic ed Okafor rappresentano tre alternative. Se vediamo le azioni offensive contro il Newcastle sono state proprio orchestrate da loro tre. Il Monza però sa giocare a calcio: la difesa quindi sarà stimolata, il centrocampo dovrà palleggiare bene perché il Monza palleggia bene. Una bella partita».