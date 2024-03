De Grandis sul momento del Milan: «Con la Lazio vittoria importante ma ha giocato male. C’è una risposta molto positiva»

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha commentato il momento del Milan dopo la vittoria contro la Lazio: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Stefano De Grandis ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «A prescindere dalle polemiche arbitrali, il Milan con la Lazio non ha giocato bene neanche quando i biancocelesti erano in 10. La nota positiva è il gol di Okafor: se le riserve non giocano tutte insieme possono essere decisive. Vittoria importante in ottica secondo posto e per aver messo distanza dalle inseguitrici».