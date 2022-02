Stankovic: «A Milano il derby è mondiale. Ibra? Amicizia oltre la maglia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dejan Stankovic, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: le sue parole in vista del derby

Dejan Stankovic, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: le sue parole.

DERBY – «Niente è come questa partita, è un concerto alla Scala del calcio. Per chi come me è cresciuto alla Stella Rossa, il derby serbo è un pezzo di cuore. L’ho vissuto a Roma dove si parla per settimane, ma a Milano il derby è mondiale, è show: ne ho vinti, ne ho persi, ma tutti mi hanno esaltato».

IBRAHIMOVIC –«Non sono obiettivo quando parlo di Zlatan, l’amicizia va oltre la maglia. Non è un uomo, è un leone che combatte contro tutto e tutti. Ci insegna che niente è impossibile. Non so cosa farà, ma se testa e fisico staranno bene continuerà a fare la differenza. Per lui vale quel proverbio slavo: bisogna giocare finché ‘il pallone non si sgonfia».