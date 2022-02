ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stadi, Figc a lavoro col Governo: 100% capienza dal 1 marzo. Individuato anche lo strumento legislativo

Come riportato dall’Ansa la Figc sta lavorando col Governo per riaprire gli stadi alla capienza del 100% entro 1 marzo.

Vanno in questo senso gli ultimi colloqui intercorsi tra il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il Ministro della Salute, Roberto Speranza; ipotesi “molto concreta”, a quanto filtra da via Allegri. Sarebbe stato individuato anche lo strumento legislativo: un emendamento ad uno dei decreti Covid in sede di conversione. Un grande traguardo a quasi due anni dall’inizio delle restrizioni Covid.