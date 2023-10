Squalifica Tonali, arriva la mossa del Newcastle: cosa ha deciso il club inglese

Squalifica Tonali, il Newcastle ha deciso di sospendere parte dello stipendio del centrocampista ex Milan: la situazione

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, a seguito della squalifica di Sandro Tonali, ex Milan, per il caso scommesse (18 mesi di cui 8 scontati con la condizionale) il Newcastle ha deciso di trattenere parte dell’ingaggio da 8 milioni di euro più bonus del ragazzo.

Il classe 2000 tuttavia potrà allenarsi regolarmente coi compagni.