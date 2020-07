Sportmediaset: il lungo addio di Ibrahimovic al Milan

Zlatan Ibrahimovic si appresta a disputare le ultime sei partite della sua esperienza con la maglia del Milan; a fine stagione sarà addio

Milan-Parma sarà la prima delle ultime sei partite con la maglia del Milan per Zlatan Ibrahimovic; secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, la telenovela legata all’attaccante svedese non terminerà con un lieto fine.

I tifosi rossoneri dovranno dunque mettersi l’anima in pace e godersi, seppur solo davanti alla TV, quelle che saranno le ultime partite di Ibrahimovic che l’anno prossimo non ci sarà; troppi i 6 milioni di ingaggio per il prossimo anno per le casse rossonere ed anche la non predilezione di Rangnick per lo svedese sono i motivi che porteranno all’addio.